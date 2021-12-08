الهلال يتأهب لـ"الفيحاء" بمناورة وجُمل تكتيكية

في مباراة مؤجلة من "الرابعة" بدوري المحترفين

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأربعاء مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفيحاء" عند الساعة الـ5:40 من مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بالجـري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة، طبَّق خلالها مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" عددًا من الجُمل التكتيكية، وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويخضع محمد البريك للحجر الصحي وفق البروتوكولات المعتمدة بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته بفيروس كورونا.