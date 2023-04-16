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شاهد.. دعاة كمبوديا يلهجون بالدعاء الصادق أن يحفظ الله بلادهم الثانية من الوباء

كلمات تضامنية ترجموا خلالها محبتهم الصافية ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية

توجَّه عدد من الدعاة خريجي الجامعات السعودية بمملكة كمبوديا بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ السعودية قيادة وشعبًا من فيروس كورونا المستجد، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين، معبِّرين عن محبتهم الغامرة لبلادهم الثانية السعودية التي قضوا فيها جزءًا من أعمارهم إبان الدراسة في الجامعة الإسلامية، وتربطهم بها وشائج قائمة على رباط الدين والأخوَّة الإسلامية والشوق والحنين لبلاد شرّفها الله باحتضان الحرمَيْن الشريفَيْن وخدمتهما.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بالتواصل الاجتماعي، شارك فيه عدد من الدعاة الكمبوديين خريجي الجامعات السعودية بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، وترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل الدعاة بمملكة كمبوديا التابعون لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء.

كومبوديا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. دعاة كمبوديا يلهجون بالدعاء الصادق أن يحفظ الله بلادهم الثانية من الوباء
سبق

توجَّه عدد من الدعاة خريجي الجامعات السعودية بمملكة كمبوديا بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ السعودية قيادة وشعبًا من فيروس كورونا المستجد، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين، معبِّرين عن محبتهم الغامرة لبلادهم الثانية السعودية التي قضوا فيها جزءًا من أعمارهم إبان الدراسة في الجامعة الإسلامية، وتربطهم بها وشائج قائمة على رباط الدين والأخوَّة الإسلامية والشوق والحنين لبلاد شرّفها الله باحتضان الحرمَيْن الشريفَيْن وخدمتهما.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بالتواصل الاجتماعي، شارك فيه عدد من الدعاة الكمبوديين خريجي الجامعات السعودية بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، وترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل الدعاة بمملكة كمبوديا التابعون لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:30 AM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:14 AM

شاهد.. دعاة كمبوديا يلهجون بالدعاء الصادق أن يحفظ الله بلادهم الثانية من الوباء

كلمات تضامنية ترجموا خلالها محبتهم الصافية ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,127

توجَّه عدد من الدعاة خريجي الجامعات السعودية بمملكة كمبوديا بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ السعودية قيادة وشعبًا من فيروس كورونا المستجد، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين، معبِّرين عن محبتهم الغامرة لبلادهم الثانية السعودية التي قضوا فيها جزءًا من أعمارهم إبان الدراسة في الجامعة الإسلامية، وتربطهم بها وشائج قائمة على رباط الدين والأخوَّة الإسلامية والشوق والحنين لبلاد شرّفها الله باحتضان الحرمَيْن الشريفَيْن وخدمتهما.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بالتواصل الاجتماعي، شارك فيه عدد من الدعاة الكمبوديين خريجي الجامعات السعودية بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، وترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل الدعاة بمملكة كمبوديا التابعون لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء.

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