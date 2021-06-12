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في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

الثلاثاء القادم.. بناءً على طلب مصر والسودان

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تَقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم: إن الاجتماع غير العادي للمجلس، يُعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل.

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في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة
سبق

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تَقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم: إن الاجتماع غير العادي للمجلس، يُعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
04:32 PM

في الدوحة.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

الثلاثاء القادم.. بناءً على طلب مصر والسودان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تَقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له اليوم: إن الاجتماع غير العادي للمجلس، يُعقد بناءً على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل.

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