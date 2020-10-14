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الرياض.. تدرب ١٦٥ من منسوبي تعليم البنات على تصميم الأنشطة والحوار

ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يهتم بتنفيذها مشروع الملك عبدالله

نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ثلاث دورات تدريبية في "تصميم الأنشطة والحوار في بيئة العمل والتعلم من أجل التغيير" عبر برنامج "zoom" لمعلمات مدارس تطوير.

وتأتي هذه الدورات ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يهتم بتنفيذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزير لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقد نفذت البرنامج الأول ندى السيف، وحضره ٤٨ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات المهارات الأساسية لتصميم أنشطة تفاعلية ومشاركتها مع الطالبات في الفصول الافتراضية.

فيما نفذت البرنامج الثاني "الحوار في بيئة العمل" منيرة العريدي، بحضور ٥٩ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مفهوم الحوار في بيئة العمل وأهميته والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل ووصف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، وتطبيق الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل والتمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل وتطبيق نموذج التعامل مع المستفيدين في بيئة العمل وتطبيق مهارة الحوار في بيئة العمل بأفكار إبداعية وابتكار حلول علمية لنشر ثقافة الحوار في بيئة العمل.

والبرنامج الثالث نفذته المعلمة زينت الزايد بالثانوية ١٥، وعدد المتدربات ٥٨، ويسعى البرنامج إلى إكساب المتدربات تطوير القدرة على استخدام أدوات التعلم الخبرة والتأمل والحوار في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني، واستنتاج العلاقة بين التعلم والتغيير، وإدراك أهمية أدوات التعلم الرئيسة التأمل والخبرة والحوار في إحداث التغيير واقتراح طرق علمية للاستفادة من أدوات التعلم في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني.

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الرياض.. تدرب ١٦٥ من منسوبي تعليم البنات على تصميم الأنشطة والحوار
سبق

نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ثلاث دورات تدريبية في "تصميم الأنشطة والحوار في بيئة العمل والتعلم من أجل التغيير" عبر برنامج "zoom" لمعلمات مدارس تطوير.

وتأتي هذه الدورات ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يهتم بتنفيذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزير لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقد نفذت البرنامج الأول ندى السيف، وحضره ٤٨ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات المهارات الأساسية لتصميم أنشطة تفاعلية ومشاركتها مع الطالبات في الفصول الافتراضية.

فيما نفذت البرنامج الثاني "الحوار في بيئة العمل" منيرة العريدي، بحضور ٥٩ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مفهوم الحوار في بيئة العمل وأهميته والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل ووصف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، وتطبيق الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل والتمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل وتطبيق نموذج التعامل مع المستفيدين في بيئة العمل وتطبيق مهارة الحوار في بيئة العمل بأفكار إبداعية وابتكار حلول علمية لنشر ثقافة الحوار في بيئة العمل.

والبرنامج الثالث نفذته المعلمة زينت الزايد بالثانوية ١٥، وعدد المتدربات ٥٨، ويسعى البرنامج إلى إكساب المتدربات تطوير القدرة على استخدام أدوات التعلم الخبرة والتأمل والحوار في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني، واستنتاج العلاقة بين التعلم والتغيير، وإدراك أهمية أدوات التعلم الرئيسة التأمل والخبرة والحوار في إحداث التغيير واقتراح طرق علمية للاستفادة من أدوات التعلم في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
04:18 PM

الرياض.. تدرب ١٦٥ من منسوبي تعليم البنات على تصميم الأنشطة والحوار

ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يهتم بتنفيذها مشروع الملك عبدالله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بنات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ثلاث دورات تدريبية في "تصميم الأنشطة والحوار في بيئة العمل والتعلم من أجل التغيير" عبر برنامج "zoom" لمعلمات مدارس تطوير.

وتأتي هذه الدورات ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يهتم بتنفيذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزير لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وقد نفذت البرنامج الأول ندى السيف، وحضره ٤٨ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات المهارات الأساسية لتصميم أنشطة تفاعلية ومشاركتها مع الطالبات في الفصول الافتراضية.

فيما نفذت البرنامج الثاني "الحوار في بيئة العمل" منيرة العريدي، بحضور ٥٩ متدربة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات مفهوم الحوار في بيئة العمل وأهميته والمقارنة بين أنواع الاتصال في بيئة العمل وأنماطه المختلفة، وشرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل ووصف معوقات الاتصال حسب نماذج متعددة، وتطبيق الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل والتمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل وتطبيق نموذج التعامل مع المستفيدين في بيئة العمل وتطبيق مهارة الحوار في بيئة العمل بأفكار إبداعية وابتكار حلول علمية لنشر ثقافة الحوار في بيئة العمل.

والبرنامج الثالث نفذته المعلمة زينت الزايد بالثانوية ١٥، وعدد المتدربات ٥٨، ويسعى البرنامج إلى إكساب المتدربات تطوير القدرة على استخدام أدوات التعلم الخبرة والتأمل والحوار في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني، واستنتاج العلاقة بين التعلم والتغيير، وإدراك أهمية أدوات التعلم الرئيسة التأمل والخبرة والحوار في إحداث التغيير واقتراح طرق علمية للاستفادة من أدوات التعلم في إحداث التغيير على المستوى الشخصي والمهني.

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