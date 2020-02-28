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محافظ صامطة يقدِّم العزاء في وفاة الطالبتَيْن ضحيتَيْ حادث "مجعر"

في حادث تصادم شنيع وقع مؤخرًا.. ونشرت "سبق" تفاصيله

قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة تعازيه ومواساته لعائلتَيْ الطالبتَيْن اللتَيْن تُوفيتا في حادث تصادم شنيع على طريق مجعر – صامطة، وقع مؤخرًا، ونشرت "سبق" تفاصيله.

وكان في استقبال المحافظ شيخ قبيلة المداخلة الشيخ حسين بن حسن محمد زيد مدخلي، وقدم التعازي ليحيى بن محمد ربيع مدخلي، وفهد بن عبده حسين بازخ مدخلي، وذلك في منزل الشيخ بقرية مجعر. وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لهذا المصاب الجلل سائلاً الله أن يتغمد المتوفاتَيْن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم.

من جهته، قدَّم "شيخ قبيلة المداخلة" شكره وتقديره لمحافظ صامطة على هذه الزيارة غير المستغربة، ووقفته الدائمة مع أهالي المحافظة، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن لا يريه مكروهًا في عزيز.

وكانت فِرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني قد باشرت مؤخرًا حادثًا مروريًّا مروِّعًا في محافظة صامطة، جمع بين ثلاث مركبات، وتوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون.

المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) بلاغًا عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوار الجاضع، يشير إلى حادث وإصابات. وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفِرق تبيَّن وجود خمس إصابات، منها إصابة لديها توقُّف قلب وتنفس؛ فقدَّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى، و٣ إصابات خطيرة، وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

محافظة صامطة حادث مروري "حادث مروّع يجمع 3 مركبات" يصرع طالبتين بصامطة ويصيب 3 بينهم سائق

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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محافظ صامطة يقدِّم العزاء في وفاة الطالبتَيْن ضحيتَيْ حادث "مجعر"
سبق

قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة تعازيه ومواساته لعائلتَيْ الطالبتَيْن اللتَيْن تُوفيتا في حادث تصادم شنيع على طريق مجعر – صامطة، وقع مؤخرًا، ونشرت "سبق" تفاصيله.

وكان في استقبال المحافظ شيخ قبيلة المداخلة الشيخ حسين بن حسن محمد زيد مدخلي، وقدم التعازي ليحيى بن محمد ربيع مدخلي، وفهد بن عبده حسين بازخ مدخلي، وذلك في منزل الشيخ بقرية مجعر. وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لهذا المصاب الجلل سائلاً الله أن يتغمد المتوفاتَيْن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم.

من جهته، قدَّم "شيخ قبيلة المداخلة" شكره وتقديره لمحافظ صامطة على هذه الزيارة غير المستغربة، ووقفته الدائمة مع أهالي المحافظة، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن لا يريه مكروهًا في عزيز.

وكانت فِرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني قد باشرت مؤخرًا حادثًا مروريًّا مروِّعًا في محافظة صامطة، جمع بين ثلاث مركبات، وتوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون.

المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) بلاغًا عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوار الجاضع، يشير إلى حادث وإصابات. وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفِرق تبيَّن وجود خمس إصابات، منها إصابة لديها توقُّف قلب وتنفس؛ فقدَّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى، و٣ إصابات خطيرة، وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
10:30 PM

محافظ صامطة يقدِّم العزاء في وفاة الطالبتَيْن ضحيتَيْ حادث "مجعر"

في حادث تصادم شنيع وقع مؤخرًا.. ونشرت "سبق" تفاصيله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قدَّم محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة تعازيه ومواساته لعائلتَيْ الطالبتَيْن اللتَيْن تُوفيتا في حادث تصادم شنيع على طريق مجعر – صامطة، وقع مؤخرًا، ونشرت "سبق" تفاصيله.

وكان في استقبال المحافظ شيخ قبيلة المداخلة الشيخ حسين بن حسن محمد زيد مدخلي، وقدم التعازي ليحيى بن محمد ربيع مدخلي، وفهد بن عبده حسين بازخ مدخلي، وذلك في منزل الشيخ بقرية مجعر. وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لهذا المصاب الجلل سائلاً الله أن يتغمد المتوفاتَيْن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، ويربط على قلوبهم.

من جهته، قدَّم "شيخ قبيلة المداخلة" شكره وتقديره لمحافظ صامطة على هذه الزيارة غير المستغربة، ووقفته الدائمة مع أهالي المحافظة، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن لا يريه مكروهًا في عزيز.

وكانت فِرق الهلال الأحمر والمرور والدفاع المدني قد باشرت مؤخرًا حادثًا مروريًّا مروِّعًا في محافظة صامطة، جمع بين ثلاث مركبات، وتوفيت به طالبتان، وأُصيب آخرون.

المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات على الرقم (٩٩٧) بلاغًا عن حادث تصادم على طريق مجعر بالقرب من دوار الجاضع، يشير إلى حادث وإصابات. وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وتابع: "عند وصول الفِرق تبيَّن وجود خمس إصابات، منها إصابة لديها توقُّف قلب وتنفس؛ فقدَّم المسعفون لها الإنعاش القلبي والرئوي حتى وصولها المستشفى، و٣ إصابات خطيرة، وإصابة واحدة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلهم إلى مستشفى صامطة العام لتلقي العلاج".

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