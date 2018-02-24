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صحيفة "أرجنتينية": مساعٍ "هلالية" لإعادة "دياز" مرة أخرى!

فجَّر الصحفي الأرجنتيني المعروف سيزار ميرلو مفاجأة من العيار الثقيل عبر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيها أن هناك مساعي هلالية لإعادة المدرب رامون دياز لاستكمال المهمة مع الهلال فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي!

وغرّد الصحفي الأرجنتيني قائلاً: "اجتماع في الغد بين الأمير نواف بن سعد والمدرب رامون دياز لإقناعه بالاستمرار في المهمة التدريبية للنادي لنهاية الموسم".

إلى ذلك، قالت صحيفة "bolavip" الأرجنتينية إن النادي السعودي يحاول إعادة رامون دياز مرة أخرى بسبب الانتقادات التي وجهتها الجماهير لإدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب إقالة المدرب في توقيت متأخر من الموسم الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "أرجنتينية": مساعٍ "هلالية" لإعادة "دياز" مرة أخرى!
سبق

فجَّر الصحفي الأرجنتيني المعروف سيزار ميرلو مفاجأة من العيار الثقيل عبر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيها أن هناك مساعي هلالية لإعادة المدرب رامون دياز لاستكمال المهمة مع الهلال فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي!

وغرّد الصحفي الأرجنتيني قائلاً: "اجتماع في الغد بين الأمير نواف بن سعد والمدرب رامون دياز لإقناعه بالاستمرار في المهمة التدريبية للنادي لنهاية الموسم".

إلى ذلك، قالت صحيفة "bolavip" الأرجنتينية إن النادي السعودي يحاول إعادة رامون دياز مرة أخرى بسبب الانتقادات التي وجهتها الجماهير لإدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب إقالة المدرب في توقيت متأخر من الموسم الرياضي.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
09:58 PM

صحيفة "أرجنتينية": مساعٍ "هلالية" لإعادة "دياز" مرة أخرى!

A A A
محمد السيّد - الرياض
17
25,614

فجَّر الصحفي الأرجنتيني المعروف سيزار ميرلو مفاجأة من العيار الثقيل عبر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيها أن هناك مساعي هلالية لإعادة المدرب رامون دياز لاستكمال المهمة مع الهلال فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي!

وغرّد الصحفي الأرجنتيني قائلاً: "اجتماع في الغد بين الأمير نواف بن سعد والمدرب رامون دياز لإقناعه بالاستمرار في المهمة التدريبية للنادي لنهاية الموسم".

إلى ذلك، قالت صحيفة "bolavip" الأرجنتينية إن النادي السعودي يحاول إعادة رامون دياز مرة أخرى بسبب الانتقادات التي وجهتها الجماهير لإدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب إقالة المدرب في توقيت متأخر من الموسم الرياضي.

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