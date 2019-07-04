الاتحاد الإسباني يصدر جدول الدوري ويكشف عن موعد مباريات الكلاسيكو والديربي

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد للموسم المقبل 2019-2020، بعد إجراء القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد ظهر اليوم الخميس.

وكشفت القرعة أن إقامة الذهاب لمباراة "كلاسيكو الأرض" بين المتنافسين ستكون في الجولة العاشرة وبالتحديد يوم 27 أكتوبر المقبل على ملعب "الكامب نو"، بينما تقام مباراة العودة في الأول من مارس العام القادم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار الجولة السادسة والعشرين.

وأعلنت القرعة موعد إقامة ديربي العاصمة مدريد بين الأتلتيكو وريال مدريد في 29 سبتمبر على أن تقام مباراة العودة في 2 فبراير عام 2020.

وسيخوض حامل اللقب أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام أتلتيك بلباو يوم 18 أغسطس المقبل خارج ميدانه في ملعب "سان ماميس" بينما يخوض النادي الملكي أولى مبارياته أمام سيلتا فيجو في ملعب "بالايدوس".

وقد حدد الاتحاد الإسباني موعد انطلاق الموسم الجديد في 18 أغسطس المقبل على أن يسدل الستار عليه في 24 مايو من العام المقبل.



وجاءت مباريات الجولة الأولى على هذا النحو:

سيلتا فيجو – ريال مدريد

أتلتيك بلباو – برشلونة

أتلتيكو مدريد – خيتافي

إسبانيول – إشبيلية

فالنسيا – ريال سوسيداد

ريال بيتيس – بلد الوليد

ليجانيس – أوساسونا

فياريال - غرناطة

مايوركا – إيبار.