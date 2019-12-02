"القحطاني" يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

"العصيمي" يثمّن منجزاتهم والأعمال التوعوية المميزة لهم

التقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبد الرحمن العصيمي.

وفي بداية اللقاء رحب فضيلته به وشكرهم على الزيارة، مثمنًا لهم منجزاتهم في الشؤون الإسلامية، ونقل لهم الشيخ القحطاني تحيات منسوبي فرع الرئاسة بنجران على ما يبذلون من جهود، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا.

وأعرب "العصيمي" عن شكره وتقديره لمنسوبي الفرع على الجهود التي يقومون بها من أعمال توعوية متميزة.