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"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.

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"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
سبق

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
07:44 PM

"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.

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