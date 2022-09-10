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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

تواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفًا للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) الماضي، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات؛ إذ استنفدت الشركات قروضًا من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور وفيروس كورونا.

وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو (تموز) الماضي، ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفًا في أحدث أسبوع.

وزارة العمل الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع
سبق

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفًا للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) الماضي، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات؛ إذ استنفدت الشركات قروضًا من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور وفيروس كورونا.

وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو (تموز) الماضي، ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفًا في أحدث أسبوع.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:25 PM

884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

تواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفًا للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) الماضي، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات؛ إذ استنفدت الشركات قروضًا من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور وفيروس كورونا.

وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو (تموز) الماضي، ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفًا في أحدث أسبوع.

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