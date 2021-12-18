"العواد": عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل أهم أسباب البطالة

قال: الحراك الكبير الذي تقوم الحكومة على مختلف المستويات بهدف توفير فرص العمل

أكد عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض عبدالعزيز بن محمد العواد، أن التقارير الدورية التي تعلنها هيئة الإحصاء فيما يتعلق بأعداد البطالة تلعب دوراً كبيراً في رفع مستوى الوعي، وتمثل نوعاً من الشفافية والوضوح، وتشكل مطلباً وعاملاً مساعداً في الوقوف عند هذه الأرقام ودراستها، مطالباً الهيئة في التقارير القادمة بإضافة مؤشر قوة العمل السعودية، وهي تعني حاصل جمع السعوديين الذين يشتغلون أي على رأس العمل والعاطلين عن العمل.

وأضاف: "الأرقام الأخيرة الصادرة والتي أظهرت أن نسبة البطالة وصلت اليوم إلى 12 بالمائة تؤكد الحراك الكبير الذي تقوم به الحكومة على مختلف المستويات؛ بهدف توفير فرص العمل وتنوع وتنمية الاقتصاد، ونتوقع بإذن الله أن معدل البطالة سوف ينخفض خلال الربع الرابع من العام 2019".

وتابع: "مما لا شك فيه أن أحد أهم أسباب ارتفاع البطالة في المملكة عدم مواءمة المخرجات مع الاحتياجات، فالجامعات تخرّج وسوق العمل له احتياجات خاصة، وهذا تحدثنا عنه كثيراً من خلال مجموعة ورش العمل مع وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى، حيث كان في السابق أي مسؤول في التعليم الجامعي لا يتحدث عن سوق العمل بل عن تخصصات واحتياجات مطلوبة له، بينما الآن تغيرت اللغة وهذا شيء إيجابي".

وختم حديثه قائلاً: "اليوم مؤشر التضخم لدينا يعيش مرحلة ركود والقطاع الخاص غير قادر على توليد وظائف جديدة، ولكن في 2020 أتوقع أن يحقق نتائج إيجابية جراء البدء في قطف ثمار إعادة هيكلة سوق العمل السعودي بحول الله وقوته".