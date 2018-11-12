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"المطرفي" يزور الدفاع المدني بخليص

للوقوف على احتياجات المحافظة

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، اليوم، إدارة الدفاع المدني بمحافظة خليص.

جاء ذلك للوقوف على احتياجات المحافظة بشأن أعمال الدفاع المدني، والالتقاء بضباط وأفراد الإدارة.

واستمع اللواء "المطرفي" إلى شرح مفصل عن سير العمل في الإدارة، ثم اجتمع بمنسوبي الإدارة وحثهم على بذل المزيد والجهد، وبعد ذلك تفقد الآليات والمعدات لمعرفة مدى جاهزيتها.

كما زار مبنى الدفاع المدني الجديد، وتجول في جميع الأدوار بالمبنى والصالات والمكاتب، واختتم زيارته بجولة على أنحاء متفرقة من الأحياء والقرى والهجر، ومعرفة احتياجات المحافظة.

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"المطرفي" يزور الدفاع المدني بخليص
سبق

زار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، اليوم، إدارة الدفاع المدني بمحافظة خليص.

جاء ذلك للوقوف على احتياجات المحافظة بشأن أعمال الدفاع المدني، والالتقاء بضباط وأفراد الإدارة.

واستمع اللواء "المطرفي" إلى شرح مفصل عن سير العمل في الإدارة، ثم اجتمع بمنسوبي الإدارة وحثهم على بذل المزيد والجهد، وبعد ذلك تفقد الآليات والمعدات لمعرفة مدى جاهزيتها.

كما زار مبنى الدفاع المدني الجديد، وتجول في جميع الأدوار بالمبنى والصالات والمكاتب، واختتم زيارته بجولة على أنحاء متفرقة من الأحياء والقرى والهجر، ومعرفة احتياجات المحافظة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
06:54 PM

"المطرفي" يزور الدفاع المدني بخليص

للوقوف على احتياجات المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - خليص
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زار مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، اليوم، إدارة الدفاع المدني بمحافظة خليص.

جاء ذلك للوقوف على احتياجات المحافظة بشأن أعمال الدفاع المدني، والالتقاء بضباط وأفراد الإدارة.

واستمع اللواء "المطرفي" إلى شرح مفصل عن سير العمل في الإدارة، ثم اجتمع بمنسوبي الإدارة وحثهم على بذل المزيد والجهد، وبعد ذلك تفقد الآليات والمعدات لمعرفة مدى جاهزيتها.

كما زار مبنى الدفاع المدني الجديد، وتجول في جميع الأدوار بالمبنى والصالات والمكاتب، واختتم زيارته بجولة على أنحاء متفرقة من الأحياء والقرى والهجر، ومعرفة احتياجات المحافظة.

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