النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نسبته ومسماه.. قصة "قابل" أحد أقدم شوارع جدة كما يرويها "أبو الجدائل"

يقول: كان يحتوي على أفضل المحلات التي تستورد أجود الماركات العالمية

أوضح الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل، أن شارع "قابل" أحد أقدم الشوارع في جدة التاريخية، يعود تاريخ افتتاحه كشارع تجاري عُرف في بداية افتتاحه بالشارع القابلي إلى عام ١٣٣٦ هـ؛ نسبةً لرئيس بلدية جدة الشيخ سليمان قابل الذي ترأس بلدية جدة من عام ١٣٣٤ حتى عام ١٣٤٣هـ، وسبب تسميته بالقابلي نسبة له أنه أشرَفَ على إنشائه ثم اشتراه فيما بعد كتسوية لبعض الأمور المالية مع ملاكه.

وأضاف: "استمر هذا الشارع يُعرف بالشارع القابلي لعدة عقود ويظهر ذلك جليًّا في بعض الإعلانات التجارية التي كانت تنشر في الصحف المحلية ثم تلاشى هذا الاسم وأصبح يُعرف بشارع قابل منذ الستينيات وأوائل السبعينيات الهجرية تقريبًا من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر".

وقال "أبو الجدائل": "كان موقع السوق قبل إنشائه شونة جدة أو مستودعًا أو مخزنًا للغلال الخاصة بالحكومة، وفي الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كان هذا الشارع يحتوي على أفضل المحلات التجارية التي كانت تستورد أجود وأحسن الماركات العالمية من ملابس وأقمشة وساعات وأحذية وأواني منزلية ومفروشات وغيرها".

وأشار إلى أنه كان لجودة ما يحتويه من منتجات تأثيرها الإيجابي على الأسواق المجاورة كسوق النداء وسوق الخاسكية والقبوة وغيرها من أسواق متجاورة؛ فأصبحت تلك المنطقة قلب جدة التجاري.

وتابع: "تجد أغلب أسر مدينة جدة تتوافد إليه لشراء احتياجاتها خصوصًا ملابس العيد أو ما كان يقال لها كسوة العيد؛ ففي مثل هذه الأيام تجد حركة دؤوبة؛ لأنه تقريبًا السوق التجاري الوحيد الذي يلجأ إليه الأهالي لشراء متطلباتهم، كما أن الماركات المتوفرة فيه تُرضي جميع الأذواق، ولا يقتصر توافد الأسر عليه في مثل هذه الأيام؛ بل أيضًا في مواسم المناسبات العائلية الخاصة والأفراح".

وبيّن أنه مع كثرة الأسواق التجارية التي أُنشئت في جدة؛ فقد قَلّ الإقبال كثيرًا على سوق شارع قابل والأسواق المجاورة؛ حتى إن كثيرًا من المتاجر والشركات والماركات العالمية انتقلت وحلت مكانها متاجر أخرى.

جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نسبته ومسماه.. قصة "قابل" أحد أقدم شوارع جدة كما يرويها "أبو الجدائل"
سبق

أوضح الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل، أن شارع "قابل" أحد أقدم الشوارع في جدة التاريخية، يعود تاريخ افتتاحه كشارع تجاري عُرف في بداية افتتاحه بالشارع القابلي إلى عام ١٣٣٦ هـ؛ نسبةً لرئيس بلدية جدة الشيخ سليمان قابل الذي ترأس بلدية جدة من عام ١٣٣٤ حتى عام ١٣٤٣هـ، وسبب تسميته بالقابلي نسبة له أنه أشرَفَ على إنشائه ثم اشتراه فيما بعد كتسوية لبعض الأمور المالية مع ملاكه.

وأضاف: "استمر هذا الشارع يُعرف بالشارع القابلي لعدة عقود ويظهر ذلك جليًّا في بعض الإعلانات التجارية التي كانت تنشر في الصحف المحلية ثم تلاشى هذا الاسم وأصبح يُعرف بشارع قابل منذ الستينيات وأوائل السبعينيات الهجرية تقريبًا من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر".

وقال "أبو الجدائل": "كان موقع السوق قبل إنشائه شونة جدة أو مستودعًا أو مخزنًا للغلال الخاصة بالحكومة، وفي الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كان هذا الشارع يحتوي على أفضل المحلات التجارية التي كانت تستورد أجود وأحسن الماركات العالمية من ملابس وأقمشة وساعات وأحذية وأواني منزلية ومفروشات وغيرها".

وأشار إلى أنه كان لجودة ما يحتويه من منتجات تأثيرها الإيجابي على الأسواق المجاورة كسوق النداء وسوق الخاسكية والقبوة وغيرها من أسواق متجاورة؛ فأصبحت تلك المنطقة قلب جدة التجاري.

وتابع: "تجد أغلب أسر مدينة جدة تتوافد إليه لشراء احتياجاتها خصوصًا ملابس العيد أو ما كان يقال لها كسوة العيد؛ ففي مثل هذه الأيام تجد حركة دؤوبة؛ لأنه تقريبًا السوق التجاري الوحيد الذي يلجأ إليه الأهالي لشراء متطلباتهم، كما أن الماركات المتوفرة فيه تُرضي جميع الأذواق، ولا يقتصر توافد الأسر عليه في مثل هذه الأيام؛ بل أيضًا في مواسم المناسبات العائلية الخاصة والأفراح".

وبيّن أنه مع كثرة الأسواق التجارية التي أُنشئت في جدة؛ فقد قَلّ الإقبال كثيرًا على سوق شارع قابل والأسواق المجاورة؛ حتى إن كثيرًا من المتاجر والشركات والماركات العالمية انتقلت وحلت مكانها متاجر أخرى.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:08 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:10 PM

نسبته ومسماه.. قصة "قابل" أحد أقدم شوارع جدة كما يرويها "أبو الجدائل"

يقول: كان يحتوي على أفضل المحلات التي تستورد أجود الماركات العالمية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
4,807

أوضح الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل، أن شارع "قابل" أحد أقدم الشوارع في جدة التاريخية، يعود تاريخ افتتاحه كشارع تجاري عُرف في بداية افتتاحه بالشارع القابلي إلى عام ١٣٣٦ هـ؛ نسبةً لرئيس بلدية جدة الشيخ سليمان قابل الذي ترأس بلدية جدة من عام ١٣٣٤ حتى عام ١٣٤٣هـ، وسبب تسميته بالقابلي نسبة له أنه أشرَفَ على إنشائه ثم اشتراه فيما بعد كتسوية لبعض الأمور المالية مع ملاكه.

وأضاف: "استمر هذا الشارع يُعرف بالشارع القابلي لعدة عقود ويظهر ذلك جليًّا في بعض الإعلانات التجارية التي كانت تنشر في الصحف المحلية ثم تلاشى هذا الاسم وأصبح يُعرف بشارع قابل منذ الستينيات وأوائل السبعينيات الهجرية تقريبًا من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر".

وقال "أبو الجدائل": "كان موقع السوق قبل إنشائه شونة جدة أو مستودعًا أو مخزنًا للغلال الخاصة بالحكومة، وفي الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كان هذا الشارع يحتوي على أفضل المحلات التجارية التي كانت تستورد أجود وأحسن الماركات العالمية من ملابس وأقمشة وساعات وأحذية وأواني منزلية ومفروشات وغيرها".

وأشار إلى أنه كان لجودة ما يحتويه من منتجات تأثيرها الإيجابي على الأسواق المجاورة كسوق النداء وسوق الخاسكية والقبوة وغيرها من أسواق متجاورة؛ فأصبحت تلك المنطقة قلب جدة التجاري.

وتابع: "تجد أغلب أسر مدينة جدة تتوافد إليه لشراء احتياجاتها خصوصًا ملابس العيد أو ما كان يقال لها كسوة العيد؛ ففي مثل هذه الأيام تجد حركة دؤوبة؛ لأنه تقريبًا السوق التجاري الوحيد الذي يلجأ إليه الأهالي لشراء متطلباتهم، كما أن الماركات المتوفرة فيه تُرضي جميع الأذواق، ولا يقتصر توافد الأسر عليه في مثل هذه الأيام؛ بل أيضًا في مواسم المناسبات العائلية الخاصة والأفراح".

وبيّن أنه مع كثرة الأسواق التجارية التي أُنشئت في جدة؛ فقد قَلّ الإقبال كثيرًا على سوق شارع قابل والأسواق المجاورة؛ حتى إن كثيرًا من المتاجر والشركات والماركات العالمية انتقلت وحلت مكانها متاجر أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,440
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة