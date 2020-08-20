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إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية ووسائل السلامة

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات، خلال جولاتها الرقابية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الرقابية على محلات بيع وإيجار الخيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للدفاع المدني، وأسفر عنها إغلاق 23 منشأة؛ بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعدم توفر وسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني، ومصادرة وإتلاف عدد من الخيام التالفة وسريعة الاشتعال، إضافة إلى مصادرة 4 ماكينات خياطة متهالكة.

وأكد "الشنبري" أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كل المنشآت؛ للتأكد من سلامة كل ما يخص المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات، خلال جولاتها الرقابية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الرقابية على محلات بيع وإيجار الخيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للدفاع المدني، وأسفر عنها إغلاق 23 منشأة؛ بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعدم توفر وسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني، ومصادرة وإتلاف عدد من الخيام التالفة وسريعة الاشتعال، إضافة إلى مصادرة 4 ماكينات خياطة متهالكة.

وأكد "الشنبري" أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كل المنشآت؛ للتأكد من سلامة كل ما يخص المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:45 PM

إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة لبيع وإيجار الخيام بمكة

بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية ووسائل السلامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,018

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 23 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات، خلال جولاتها الرقابية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنه تم تنفيذ عدد من الجولات الرقابية على محلات بيع وإيجار الخيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للدفاع المدني، وأسفر عنها إغلاق 23 منشأة؛ بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعدم توفر وسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني، ومصادرة وإتلاف عدد من الخيام التالفة وسريعة الاشتعال، إضافة إلى مصادرة 4 ماكينات خياطة متهالكة.

وأكد "الشنبري" أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كل المنشآت؛ للتأكد من سلامة كل ما يخص المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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