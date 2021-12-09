أقامت إدارة تعليم شرورة ممثلة في قسم التربية الخاصة والنشاط اليوم بالشراكة مع مستشفى شرورة العام معرض البرنامج التثقيفي والتوعوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وذلك بمهرجان التسوق الترفيهي بشرورة لذوي الإعاقة وأسرهم. ويهدف البرنامج إلى التعريف بحقوق هذه الفئة التي كفلها لها النظام، وتوعية المجتمع إلى كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وعرض منجزات طلاب وطالبات التربية الخاصة بتعليم شرورة، وتعريف الجهات الحكومية بالخدمات المقدمة لهم، كما يشمل اللقاء إقامة بعض الأنشطة الترفيهية لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة ومركز همة شرورة.

بمناسبة "اليوم العالمي".. "تعليم شرورة" يفتتح المعرض التثقيفي لذوي الإعاقة علي حفول سبق 2021-12-09 أقامت إدارة تعليم شرورة ممثلة في قسم التربية الخاصة والنشاط اليوم بالشراكة مع مستشفى شرورة العام معرض البرنامج التثقيفي والتوعوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وذلك بمهرجان التسوق الترفيهي بشرورة لذوي الإعاقة وأسرهم.



ويهدف البرنامج إلى التعريف بحقوق هذه الفئة التي كفلها لها النظام، وتوعية المجتمع إلى كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وعرض منجزات طلاب وطالبات التربية الخاصة بتعليم شرورة، وتعريف الجهات الحكومية بالخدمات المقدمة لهم، كما يشمل اللقاء إقامة بعض الأنشطة الترفيهية لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة ومركز همة شرورة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 10:58 PM

بمناسبة "اليوم العالمي".. "تعليم شرورة" يفتتح المعرض التثقيفي لذوي الإعاقة يشمل إقامة بعض الأنشطة الترفيهية لهم بالتعاون مع جمعية "إسناد" ومركز همة





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أقامت إدارة تعليم شرورة ممثلة في قسم التربية الخاصة والنشاط اليوم بالشراكة مع مستشفى شرورة العام معرض البرنامج التثقيفي والتوعوي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، وذلك بمهرجان التسوق الترفيهي بشرورة لذوي الإعاقة وأسرهم.



ويهدف البرنامج إلى التعريف بحقوق هذه الفئة التي كفلها لها النظام، وتوعية المجتمع إلى كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وعرض منجزات طلاب وطالبات التربية الخاصة بتعليم شرورة، وتعريف الجهات الحكومية بالخدمات المقدمة لهم، كما يشمل اللقاء إقامة بعض الأنشطة الترفيهية لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة ومركز همة شرورة.