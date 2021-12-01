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"الفيصل" يقف على آخر التجهيزات لسباق "فورمولا 1 السعودية"

استمع إلى شرح عن الحلبة في كورنيش جدة

استمع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى شرح قدّمه الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن آخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي سيقام في كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1، وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اكتمال التجهيزات لاستضافة فورمولا 1 السعودية، التي تُعد من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة ممثلة في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة؛ حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، معبرًا عن فخره واعتزازه بأن تكون المملكة من بين 23 دولة تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير والفعاليات المنوعة المصاحبة.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- الكبير للرياضة؛ الأمر الذي جعل المملكة وجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ومتابعته لإنجاح هذه الفعالية الكُبرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يقف على آخر التجهيزات لسباق "فورمولا 1 السعودية"
سبق

استمع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى شرح قدّمه الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن آخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي سيقام في كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1، وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اكتمال التجهيزات لاستضافة فورمولا 1 السعودية، التي تُعد من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة ممثلة في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة؛ حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، معبرًا عن فخره واعتزازه بأن تكون المملكة من بين 23 دولة تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير والفعاليات المنوعة المصاحبة.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- الكبير للرياضة؛ الأمر الذي جعل المملكة وجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ومتابعته لإنجاح هذه الفعالية الكُبرى.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:45 PM

"الفيصل" يقف على آخر التجهيزات لسباق "فورمولا 1 السعودية"

استمع إلى شرح عن الحلبة في كورنيش جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استمع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، إلى شرح قدّمه الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن آخر التجهيزات لسباق فورمولا 1 السعودية الذي سيقام في كورنيش جدة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر الحالي.

ويبلغ طول الحلبة 6,175 متراً؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1، وتحوي الحلبة 27 منعطفاً.


وأكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اكتمال التجهيزات لاستضافة فورمولا 1 السعودية، التي تُعد من أضخم الفعاليات التي ستنظم في ‎المملكة ممثلة في وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الذي سيتولى تنظيم السباق، إضافة إلى برنامج جودة الحياة؛ حيث سيكون كورنيش جدة نقطة الانطلاق والنهاية للسباق، معبرًا عن فخره واعتزازه بأن تكون المملكة من بين 23 دولة تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير والفعاليات المنوعة المصاحبة.

ونوه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- الكبير للرياضة؛ الأمر الذي جعل المملكة وجهة رئيسة للأحداث الرياضية الكبرى، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته ومتابعته لإنجاح هذه الفعالية الكُبرى.

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