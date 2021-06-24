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"صحة عسير" تكشف تفاصيل حالات مصابي حادث الاعتداء الحوثي على مطار أبها

قالت: استنفرت الفرق الطبية والإسعافية اللازمة وطبقت خطط الطوارئ المعدة سلفاً

أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سلفاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها؛ لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ونتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية -رحمه الله- وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتها طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

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"صحة عسير" تكشف تفاصيل حالات مصابي حادث الاعتداء الحوثي على مطار أبها
سبق

أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سلفاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها؛ لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ونتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية -رحمه الله- وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتها طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
03:21 PM

"صحة عسير" تكشف تفاصيل حالات مصابي حادث الاعتداء الحوثي على مطار أبها

قالت: استنفرت الفرق الطبية والإسعافية اللازمة وطبقت خطط الطوارئ المعدة سلفاً

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محمد طيران - عسير
0
4,658

أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سلفاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها؛ لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

ونتج عن الهجوم الإرهابي استشهاد مقيم من الجنسية السورية -رحمه الله- وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتها طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.

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