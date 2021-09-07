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"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية

أشار إلى أن واشنطن ستتأكد من إيفاء الحركة بوعدها

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:06 PM

"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية

أشار إلى أن واشنطن ستتأكد من إيفاء الحركة بوعدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.

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