"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية
أشار إلى أن واشنطن ستتأكد من إيفاء الحركة بوعدها
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.
"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-07
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:06 PM
"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية
أشار إلى أن واشنطن ستتأكد من إيفاء الحركة بوعدها
ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.