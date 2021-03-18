قالت الصحة إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي (240) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (47139) فحصًا مخبريًا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

"الصحة": إجمالي عدد الجرعات تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة عبدالله البرقاوي سبق 2021-03-18 قالت الصحة إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي (240) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة .



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (47139) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 04:14 PM

اخر تعديل 18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 04:21 PM

"الصحة": إجمالي عدد الجرعات تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة عبر أكثر من 500 مركز لقاح كورونا في كافة مناطق المملكة





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قالت الصحة إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي (240) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة .



وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة يرحمهم الله جميعاً، كما تم إجراء (47139) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



