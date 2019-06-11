النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج"  ابتداء من غد الأربعاء

بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.
وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج"  ابتداء من غد الأربعاء
سبق

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.
وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
02:43 PM

قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج"  ابتداء من غد الأربعاء

بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,330

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.
وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,553
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,383
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,392
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,172

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة