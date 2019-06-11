قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج" ابتداء من غد الأربعاء

بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء.