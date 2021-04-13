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وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني التعاون في مشروعيْ "بينالي الدرعية" و"الرياض آرت"

عبر الاتصال المرئي.. أكد خلال الاجتماع عُمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وأكد خلال الاجتماع عُمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.

كما بحث مع السفير اليوناني مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعيْ بينالي الدرعية والرياض آرت، وإمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني التعاون في مشروعيْ "بينالي الدرعية" و"الرياض آرت"
سبق

اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وأكد خلال الاجتماع عُمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.

كما بحث مع السفير اليوناني مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعيْ بينالي الدرعية والرياض آرت، وإمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
07:05 PM

وزير الثقافة يبحث مع السفير اليوناني التعاون في مشروعيْ "بينالي الدرعية" و"الرياض آرت"

عبر الاتصال المرئي.. أكد خلال الاجتماع عُمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وأكد خلال الاجتماع عُمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.

كما بحث مع السفير اليوناني مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعيْ بينالي الدرعية والرياض آرت، وإمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.

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