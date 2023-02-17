النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان.. تفجير انتحاري يودي بحياة 10 ويصيب 35

بين القتلى اثنان من أفراد الشرطة

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الاثنين) في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مستشفى، أنه جرى نقل عشر جثث حتى الآن و35 مصاباً إلى المستشفى الأهلي.

من جهته، أفاد مسؤول بارز في الشرطة، بمقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران.

باكستان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باكستان.. تفجير انتحاري يودي بحياة 10 ويصيب 35
سبق

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الاثنين) في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مستشفى، أنه جرى نقل عشر جثث حتى الآن و35 مصاباً إلى المستشفى الأهلي.

من جهته، أفاد مسؤول بارز في الشرطة، بمقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:08 PM

باكستان.. تفجير انتحاري يودي بحياة 10 ويصيب 35

بين القتلى اثنان من أفراد الشرطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
330

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الاثنين) في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مستشفى، أنه جرى نقل عشر جثث حتى الآن و35 مصاباً إلى المستشفى الأهلي.

من جهته، أفاد مسؤول بارز في الشرطة، بمقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة