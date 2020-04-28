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"السديس" يشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام

قال: تبذل جلّ الطاقات والإمكانات لحماية وأمن المقدسات

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، قادة القوات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، برئاسة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد بن صالح الجهني، والأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرّفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيداً بجهود القيادات الأمنية والعسكرية والتي بذلت ولا تزال تبذل وتصرف لها جّل الطاقات والإمكانات لحماية وأمن هذه المقدسات وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أيّدهـا الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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"السديس" يشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، قادة القوات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، برئاسة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد بن صالح الجهني، والأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرّفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيداً بجهود القيادات الأمنية والعسكرية والتي بذلت ولا تزال تبذل وتصرف لها جّل الطاقات والإمكانات لحماية وأمن هذه المقدسات وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أيّدهـا الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:28 PM

"السديس" يشيد بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام

قال: تبذل جلّ الطاقات والإمكانات لحماية وأمن المقدسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالجهود الكبيرة التي تقدمها القطاعات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، ودورها الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، قادة القوات الأمنية العاملة بالمسجد الحرام، برئاسة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد أحمد بن صالح الجهني، والأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم بن عمر الهذلي، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد ركن عطية بن حامد الغامدي.

ورحّب "السديس" بالقيادات الأمنية التي شرّفها الله بحفظ أمن هذه البلاد، مشيداً بجهود القيادات الأمنية والعسكرية والتي بذلت ولا تزال تبذل وتصرف لها جّل الطاقات والإمكانات لحماية وأمن هذه المقدسات وحفظ هذا البلد الأمين.

ورفع الرئيس العام شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة -أيّدهـا الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى -عز وجل- أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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