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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب

تأهيل الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية بالمرحلة الثالثة عشرة خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021م.

وقدمت 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب
سبق

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية بالمرحلة الثالثة عشرة خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021م.

وقدمت 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:51 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب

تأهيل الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية بالمرحلة الثالثة عشرة خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021م.

وقدمت 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.

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