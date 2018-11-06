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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7812.34 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 10.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7812.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والفخارية، وميدغلف للتأمين، وأسمنت العربية، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، والجزيرة ريت، ووفا للتأمين، والباحة، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.05% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وزين السعودية، والراجحي، والمستشفى السعودي الألماني هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 4.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7812.34 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 10.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7812.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والفخارية، وميدغلف للتأمين، وأسمنت العربية، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، والجزيرة ريت، ووفا للتأمين، والباحة، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.05% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وزين السعودية، والراجحي، والمستشفى السعودي الألماني هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 4.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
04:13 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7812.34 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 10.07 نقطة ليقفل عند مستوى 7812.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، والفخارية، وميدغلف للتأمين، وأسمنت العربية، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المستشفى السعودي الألماني، والجزيرة ريت، ووفا للتأمين، والباحة، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.05% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وزين السعودية، والراجحي، والمستشفى السعودي الألماني هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 4.42 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 59 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.

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