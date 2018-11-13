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جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات الصدرية لمصاب بحادث مروري بجدة

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز.. والمريض صحته جيدة

تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري.

وجرى التعامل مع الحالة بشكل سريع، وأظهرت الأشعة وجود كسر في فقرات العمود الفقري الصدرية العاشرة، مع انزلاق للفقرات إلى الخلف، وبعد تشخيص الحالة تم التنسيق لإجراء تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفقرات الصدرية؛ حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة.

يذكر أن هذه العملية تُعَد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام من قِبَل فريق جراحة المخ والأعصاب؛ وذلك بعد أن تم إنشاء وحدة جراحة العمود الفقري حديثاً بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات الصدرية لمصاب بحادث مروري بجدة
سبق

تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري.

وجرى التعامل مع الحالة بشكل سريع، وأظهرت الأشعة وجود كسر في فقرات العمود الفقري الصدرية العاشرة، مع انزلاق للفقرات إلى الخلف، وبعد تشخيص الحالة تم التنسيق لإجراء تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفقرات الصدرية؛ حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة.

يذكر أن هذه العملية تُعَد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام من قِبَل فريق جراحة المخ والأعصاب؛ وذلك بعد أن تم إنشاء وحدة جراحة العمود الفقري حديثاً بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:36 AM

جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات الصدرية لمصاب بحادث مروري بجدة

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز.. والمريض صحته جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تمكن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري.

وجرى التعامل مع الحالة بشكل سريع، وأظهرت الأشعة وجود كسر في فقرات العمود الفقري الصدرية العاشرة، مع انزلاق للفقرات إلى الخلف، وبعد تشخيص الحالة تم التنسيق لإجراء تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفقرات الصدرية؛ حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة.

يذكر أن هذه العملية تُعَد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام من قِبَل فريق جراحة المخ والأعصاب؛ وذلك بعد أن تم إنشاء وحدة جراحة العمود الفقري حديثاً بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ، والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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