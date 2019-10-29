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قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني وغارات جوية شمالي حجة

أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم أثناء محاولتهم التسلل، شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني: أن مجموعة من مليشيا الحوثي، حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني شمالي مزارع الجر في مديرية عبس، إلا أن قوات الجيش أحبطتها، وأجبرتها على التراجع.

وفي ذات السياق، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية على مواقع الميليشيا الحوثية، في مديرية حرض بالمحافظة.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المليشيا الإرهابي، وتدمير عدد من العربات التابعة لها.

حوثيون الجيش اليمني محافظة حجة

الرئيسية/ أخبار العالم

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قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني وغارات جوية شمالي حجة
سبق

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم أثناء محاولتهم التسلل، شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني: أن مجموعة من مليشيا الحوثي، حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني شمالي مزارع الجر في مديرية عبس، إلا أن قوات الجيش أحبطتها، وأجبرتها على التراجع.

وفي ذات السياق، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية على مواقع الميليشيا الحوثية، في مديرية حرض بالمحافظة.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المليشيا الإرهابي، وتدمير عدد من العربات التابعة لها.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
07:10 PM

قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني وغارات جوية شمالي حجة

أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم أثناء محاولتهم التسلل، شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني: أن مجموعة من مليشيا الحوثي، حاولت صباح اليوم، التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني اليمني شمالي مزارع الجر في مديرية عبس، إلا أن قوات الجيش أحبطتها، وأجبرتها على التراجع.

وفي ذات السياق، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، عدة غارات جوية على مواقع الميليشيا الحوثية، في مديرية حرض بالمحافظة.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المليشيا الإرهابي، وتدمير عدد من العربات التابعة لها.

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