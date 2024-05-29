حالة نادرة بالفيديو.. حية أناكوندا تَلِد دون اتصال بذكر

خبيرة أحياء تفسّر ما حدث

ولدت أفعى من نوع أناكوندا، في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، لوحدها دون الاتصال بأي ذكر من نوعها.

وحسب تقرير مصوّر لوكالة "أسوشيتد برس"؛ فإن الأفعى التي أُطلق عليها اسم "آنا"، تعيش في معرض "نيو إنجلاند"، المخصص لحيوانات الأمازون، الذي تعيش فيه أفاعي الأناكوندا من الإناث فقط.

وأضافت التقرير أن جميع مواليد الأفعى "آنا" نفقت، ولم يبقَ منها على قيد الحياة سوى اثنين.

التوالد البكري

وعللت سارة تمبستا، خبيرة الأحياء في المعرض، ولادة الأفعى "آنا" باستخدامها "التوالد البكري"؛ وهو شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي، ويحصل لدى الإناث حيث تنمو داخلها الأجنّة تلقائيًّا من خلال تطور بعض الخلايا الجنسية داخل هذه المخلوقات دون إخصاب.

وكما اتضح لاحقًا؛ كانت الأفاعي الصغيرة نسخًا وراثية طبق الأصل عن الأم.

والأناكوندا نوع من ثعابين أمريكا الجنوبية غير السامة التي يمكن أن تنمو ليصل طولها 5 أمتار. ولا تتكاثر إناث هذا النوع من الأفاعي بالبيض؛ بل تحمل الأجنة لمدة 6 إلى 7 أشهر، وتلد من 28 إلى 48 ثعبانًا صغيرًا.