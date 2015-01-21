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وحشية الحوثي .. مقتل طفل برصاصة اخترقت الصدر في قصف عشوائي للميليشيا

استهدف حيا سكنيا في حيس

قتل طفل وأصيبت فتاة، اليوم (الأحد)، في استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيا سكنيا في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، في جريمة وحشية جديدة تضاف إلى جرائم حرب كثيرة ارتكبها الحوثيون في حق المدنيين العزل.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت النيران بشكل عشوائي من عيارات مختلفة، في اتجاه منازل المواطنين في المديرية.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل الطفل حسين غالب قباب (12 عامًا)، برصاصة عيار 14.5 في صدره، توفي على إثرها فوراً.

وأضافت أن الفتاة نبيلة أحمد قباب، أصيبت في الحادثة أيضا، ونقلت للعلاج إلى العاصمة المؤقتة عدن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وحشية الحوثي .. مقتل طفل برصاصة اخترقت الصدر في قصف عشوائي للميليشيا
سبق

قتل طفل وأصيبت فتاة، اليوم (الأحد)، في استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيا سكنيا في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، في جريمة وحشية جديدة تضاف إلى جرائم حرب كثيرة ارتكبها الحوثيون في حق المدنيين العزل.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت النيران بشكل عشوائي من عيارات مختلفة، في اتجاه منازل المواطنين في المديرية.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل الطفل حسين غالب قباب (12 عامًا)، برصاصة عيار 14.5 في صدره، توفي على إثرها فوراً.

وأضافت أن الفتاة نبيلة أحمد قباب، أصيبت في الحادثة أيضا، ونقلت للعلاج إلى العاصمة المؤقتة عدن.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
10:12 PM

وحشية الحوثي .. مقتل طفل برصاصة اخترقت الصدر في قصف عشوائي للميليشيا

استهدف حيا سكنيا في حيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل طفل وأصيبت فتاة، اليوم (الأحد)، في استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، حيا سكنيا في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، في جريمة وحشية جديدة تضاف إلى جرائم حرب كثيرة ارتكبها الحوثيون في حق المدنيين العزل.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت النيران بشكل عشوائي من عيارات مختلفة، في اتجاه منازل المواطنين في المديرية.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل الطفل حسين غالب قباب (12 عامًا)، برصاصة عيار 14.5 في صدره، توفي على إثرها فوراً.

وأضافت أن الفتاة نبيلة أحمد قباب، أصيبت في الحادثة أيضا، ونقلت للعلاج إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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