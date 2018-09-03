"ضوئيات المتكاملة" تحصل على رخصة خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية إلى شركات الاتصالات المحلية

بعد موافقة مجلس إدارة "السعودية للكهرباء" على تأسيس الشركة الجديدة

حصلت شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات "ضوئيات المتكاملة" على رخصة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبيع البنية التحتية الخاصة إلى شركات الاتصالات المحلية ذوي البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

وكان مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، المالكة لشركة ضوئيات للاتصالات، قد وافق على تأسيس الشركة الجديدة تحت مسمى شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات "ضوئيات المتكاملة"، كجزء من إستراتيجية "السعودية للكهرباء" في استثمار إمكاناتها وخبراتها الفنية بهدف المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في هذا المجال.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" المهندس زياد بن محمد الشيحة، عن شكره وتقديره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، على ثقتهما الكريمة بإمكانيات "السعودية للكهرباء"، مؤكداً أنها ستكون – بإذن الله - أهلاً لهذه الثقة الكبيرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها في هذا القطاع الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أحمد عباس سندي، إن "ضوئيات المتكاملة" المؤسسة حديثاً، ستعمل على تقديم خدمات بناء وإيصال وتشغيل الألياف البصرية للمنازل، وتقديم السعات ضمن تقنيات مختلفة وحديثة، وتمَلُك وتشغيل وبناء أبراج الاتصالات، وخدمات IBS، وغيرها من الخدمات، في إطار الرخصة الجديدة التي حصلت عليها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يقوم مقدمو الخدمات المرخص لهم بتقديم الخدمة النهائية للعميل في منزله ومنشأته.

وأوضح سندي أن "ضوئيات المتكاملة" تم تسجيلها رسمياً لدى وزارة التجارة والاستثمار تحت مسمى "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" وأن هذه الشركة مختلفة عن "شركة ضوئيات للاتصالات" التي تُعنى فقط بتأجير المواقع والألياف البصرية الفائضة، ولا تقوم بتقديم خدمات الاتصالات، متوقعاً أن تُسهم الشركة الجديدة بشكلٍ فاعلٍ في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي بالمملكة، وخاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية لمرافق الاتصالات، وبناء شبكة جديدة وحديثة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، ودعم مسيرة المملكة نحو التحول الرقمي، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المتطورة.





وفي هذا السياق، أشاد سندي بدعم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعاون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع الشركة، ودورها في تطوير هذا القطاع الحيوي بالمملكة، وتحفيز الشركات والخبرات المحلية.



