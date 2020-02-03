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لمواجهة انتشاره.. تعاون "دوائي" ضخم لتطوير عقار لـ"وباء كورونا"

لتعزيز فاعلية العلاج الطبي وإنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد

للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا، بدأت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي" التعاون مع "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة".

وأكد بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاونان من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرًا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ أوضح البيان أن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير "تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي"؛ لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، وكذلك "2019- إن.سي.أو.في"؛ مضيفًا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.

ووفقًا لـ"رويترز" يتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي، إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر.

يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصًا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصًا من المرض.

وتعمل الكثير من المنظمات -ومن بينها "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"- على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

تطوير لقاح مضاد فيروس كورونا شركة الأدوية البريطانية

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لمواجهة انتشاره.. تعاون "دوائي" ضخم لتطوير عقار لـ"وباء كورونا"
سبق

للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا، بدأت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي" التعاون مع "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة".

وأكد بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاونان من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرًا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ أوضح البيان أن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير "تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي"؛ لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، وكذلك "2019- إن.سي.أو.في"؛ مضيفًا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.

ووفقًا لـ"رويترز" يتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي، إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر.

يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصًا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصًا من المرض.

وتعمل الكثير من المنظمات -ومن بينها "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"- على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:36 AM

لمواجهة انتشاره.. تعاون "دوائي" ضخم لتطوير عقار لـ"وباء كورونا"

لتعزيز فاعلية العلاج الطبي وإنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا، بدأت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي" التعاون مع "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة".

وأكد بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاونان من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرًا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ أوضح البيان أن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير "تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي"؛ لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، وكذلك "2019- إن.سي.أو.في"؛ مضيفًا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.

ووفقًا لـ"رويترز" يتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي، إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر.

يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصًا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.

وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصًا من المرض.

وتعمل الكثير من المنظمات -ومن بينها "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"- على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.

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