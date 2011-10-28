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المرصد السوري: تركيا ترسل المزيد من المرتزقة للقتال في أذربيجان

أكد أن أنقرة تعاني من صعوبات في تجنيدهم والزجّ بهم في المعارك

أماط المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، اللثام عن قيام تركيا بإرسال عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، كاشفاً أن أنقرة تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

وأفاد المرصد السوري بوصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخصاً.

وقال وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ؛ وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بصفوفهم".

وأشار المرصد إلى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذربيجانية من الطائفة الشيعية، وعادوا بعد ذلك إلى سوريا، وسط أوضاع صعبة يعيشها المقاتلون هناك.

وقد دفعت هذه الظروف 320 مرتزقاً سورياً إلى العودة مجدداً، وترك ساحات المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ بعد أن تنازلوا عن كل شيء، بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وأوضح المرصد السوري أنه وثق في الآونة الأخيرة مقتل 29 مرتزقاً سورياً على الأقل ممن ذهبوا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.

وتحدث عن وصول جثث نحو 15 شخصاً من المرتزقة إلى الأراضي السورية، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المرتزقة منذ الزج بهم في المعارك من الحكومة التركية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلى 217 قتيلاً على الأقل، من بينهم 138 شخصاً جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث الآخرين في أذربيجان.

أرمينيا أذربيجان

الرئيسية/ أخبار العالم

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المرصد السوري: تركيا ترسل المزيد من المرتزقة للقتال في أذربيجان
سبق

أماط المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، اللثام عن قيام تركيا بإرسال عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، كاشفاً أن أنقرة تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

وأفاد المرصد السوري بوصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخصاً.

وقال وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ؛ وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بصفوفهم".

وأشار المرصد إلى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذربيجانية من الطائفة الشيعية، وعادوا بعد ذلك إلى سوريا، وسط أوضاع صعبة يعيشها المقاتلون هناك.

وقد دفعت هذه الظروف 320 مرتزقاً سورياً إلى العودة مجدداً، وترك ساحات المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ بعد أن تنازلوا عن كل شيء، بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وأوضح المرصد السوري أنه وثق في الآونة الأخيرة مقتل 29 مرتزقاً سورياً على الأقل ممن ذهبوا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.

وتحدث عن وصول جثث نحو 15 شخصاً من المرتزقة إلى الأراضي السورية، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المرتزقة منذ الزج بهم في المعارك من الحكومة التركية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلى 217 قتيلاً على الأقل، من بينهم 138 شخصاً جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث الآخرين في أذربيجان.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
02:20 PM

المرصد السوري: تركيا ترسل المزيد من المرتزقة للقتال في أذربيجان

أكد أن أنقرة تعاني من صعوبات في تجنيدهم والزجّ بهم في المعارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أماط المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، اللثام عن قيام تركيا بإرسال عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، كاشفاً أن أنقرة تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

وأفاد المرصد السوري بوصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخصاً.

وقال وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ؛ وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بصفوفهم".

وأشار المرصد إلى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذربيجانية من الطائفة الشيعية، وعادوا بعد ذلك إلى سوريا، وسط أوضاع صعبة يعيشها المقاتلون هناك.

وقد دفعت هذه الظروف 320 مرتزقاً سورياً إلى العودة مجدداً، وترك ساحات المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ بعد أن تنازلوا عن كل شيء، بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وأوضح المرصد السوري أنه وثق في الآونة الأخيرة مقتل 29 مرتزقاً سورياً على الأقل ممن ذهبوا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات المدعومة من أرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.

وتحدث عن وصول جثث نحو 15 شخصاً من المرتزقة إلى الأراضي السورية، لترتفع بذلك حصيلة قتلى المرتزقة منذ الزج بهم في المعارك من الحكومة التركية منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلى 217 قتيلاً على الأقل، من بينهم 138 شخصاً جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث الآخرين في أذربيجان.

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