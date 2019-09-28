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جائزة خليجية خاصة باستشراف المستقبل لـ"المتوسطة الثالثة" بأبها

"الجوني" يهنئ منسوبات المدرسة مثمنًا جهودهن لتحقيق هذا الإنجاز

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019 في دورتها الخامسة، والتي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية ( بأيدينا نصنع مستقبلنا).

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل، لافتة إلى أن الجائزة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهة أخرى، قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات، مثمنًا جهودهن في تحقيق هذا المنجز.

يُذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة.

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جائزة خليجية خاصة باستشراف المستقبل لـ"المتوسطة الثالثة" بأبها
سبق

أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019 في دورتها الخامسة، والتي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية ( بأيدينا نصنع مستقبلنا).

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل، لافتة إلى أن الجائزة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهة أخرى، قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات، مثمنًا جهودهن في تحقيق هذا المنجز.

يُذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
10:52 PM

جائزة خليجية خاصة باستشراف المستقبل لـ"المتوسطة الثالثة" بأبها

"الجوني" يهنئ منسوبات المدرسة مثمنًا جهودهن لتحقيق هذا الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أعلن مكتب التربية لدول الخليج العربي نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة لعام 2019 في دورتها الخامسة، والتي أسفرت عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها بجائزة المبادرة الاجتماعية ( بأيدينا نصنع مستقبلنا).

وأوضحت قائدة المدرسة منى شايع، أنه جرى وضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة الخاصة باستشراف المستقبل، لافتة إلى أن الجائزة تضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها المدرسة على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

من جهة أخرى، قدم المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني، التهنئة لقائدة ومنسوبات المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات، مثمنًا جهودهن في تحقيق هذا المنجز.

يُذكر أن عدد المبادرات المقدمة على مستوى المكتب 95 مبادرة فاز منها 15 مبادرة في مجالات مختلفة.

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