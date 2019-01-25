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"أرامكو" تعلن إنشاء أول محطة لتعبئة المركبات بخلايا الوقود الهيدروجيني

بعد توقيعها اتفاقية مع "إير برودكتس" الرائدة في مجال الغازات الصناعية

أعلنت أرامكو السعودية (الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات) وإير برودكتس (الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية) اليوم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019م.

ومن خلال هذه الاتفاقية؛ ستقدم شركة إير برودكتس، المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين؛ فيما ستوفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير.

وسيؤسس الشريكان أسطولاً تجريبياً من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.

ومن المقرر إدخال تقنية "سمارت فيول" لتعبئة الهيدروجين، والمملوكة لشركة "إير برودكتس" في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط.

وستقدم البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع، معلومات قيمة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في المملكة.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، المهندس أحمد الخويطر: توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلةً فعالة للسيارات الكهربائية؛ حيث سهولة التزود بالوقود في غضون خمس دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة.

وأضاف: استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس الدكتور سمير سرحان: نتشرف بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة. وهذا المشروع يوضح -بشكل أكبر- التزامنا برؤية السعودية 2030.

وأضاف: سيتم إنشاء محطة التزود بالوقود الهيدروجيني في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية.

وأردف: ستوفر تويوتا موتور كوربوريشن، سيارات تويوتا "ميراي" التي تعمل بخلايا الوقود؛ وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية. وقد بدأت "تويوتا موتور كوربوريشن" الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014م سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتتميز سيارة ميراي بأنها تعمل على غاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء.

وتعمل هذه السيارة من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود.

وتؤكد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلاً مستداماً دون أي انبعاثات؛ وذلك عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعلن إنشاء أول محطة لتعبئة المركبات بخلايا الوقود الهيدروجيني
سبق

أعلنت أرامكو السعودية (الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات) وإير برودكتس (الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية) اليوم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019م.

ومن خلال هذه الاتفاقية؛ ستقدم شركة إير برودكتس، المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين؛ فيما ستوفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير.

وسيؤسس الشريكان أسطولاً تجريبياً من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.

ومن المقرر إدخال تقنية "سمارت فيول" لتعبئة الهيدروجين، والمملوكة لشركة "إير برودكتس" في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط.

وستقدم البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع، معلومات قيمة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في المملكة.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، المهندس أحمد الخويطر: توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلةً فعالة للسيارات الكهربائية؛ حيث سهولة التزود بالوقود في غضون خمس دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة.

وأضاف: استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس الدكتور سمير سرحان: نتشرف بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة. وهذا المشروع يوضح -بشكل أكبر- التزامنا برؤية السعودية 2030.

وأضاف: سيتم إنشاء محطة التزود بالوقود الهيدروجيني في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية.

وأردف: ستوفر تويوتا موتور كوربوريشن، سيارات تويوتا "ميراي" التي تعمل بخلايا الوقود؛ وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية. وقد بدأت "تويوتا موتور كوربوريشن" الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014م سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتتميز سيارة ميراي بأنها تعمل على غاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء.

وتعمل هذه السيارة من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود.

وتؤكد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلاً مستداماً دون أي انبعاثات؛ وذلك عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
02:14 PM

"أرامكو" تعلن إنشاء أول محطة لتعبئة المركبات بخلايا الوقود الهيدروجيني

بعد توقيعها اتفاقية مع "إير برودكتس" الرائدة في مجال الغازات الصناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أرامكو السعودية (الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات) وإير برودكتس (الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية) اليوم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني، ويتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019م.

ومن خلال هذه الاتفاقية؛ ستقدم شركة إير برودكتس، المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين؛ فيما ستوفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير.

وسيؤسس الشريكان أسطولاً تجريبياً من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.

ومن المقرر إدخال تقنية "سمارت فيول" لتعبئة الهيدروجين، والمملوكة لشركة "إير برودكتس" في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط.

وستقدم البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع، معلومات قيمة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في المملكة.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، المهندس أحمد الخويطر: توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلةً فعالة للسيارات الكهربائية؛ حيث سهولة التزود بالوقود في غضون خمس دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة.

وأضاف: استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس الدكتور سمير سرحان: نتشرف بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة. وهذا المشروع يوضح -بشكل أكبر- التزامنا برؤية السعودية 2030.

وأضاف: سيتم إنشاء محطة التزود بالوقود الهيدروجيني في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية.

وأردف: ستوفر تويوتا موتور كوربوريشن، سيارات تويوتا "ميراي" التي تعمل بخلايا الوقود؛ وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية. وقد بدأت "تويوتا موتور كوربوريشن" الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014م سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتتميز سيارة ميراي بأنها تعمل على غاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء.

وتعمل هذه السيارة من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود.

وتؤكد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلاً مستداماً دون أي انبعاثات؛ وذلك عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

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