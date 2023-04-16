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وزير الصحة العماني: لدينا 1019 إصابة بكورونا وسنصل للذروة بهذا الموعد

"السعيدي": الإصابات في تصاعد مستمر.. ولا بد من الاستمرار في الإجراءات

أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 1019 حالة.

وأضاف "السعيدي" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، أن من بين المصابين بالفيروس 384 عمانيًّا و635 من غير العمانيين؛ مضيفًا أن عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات السلطنة بسبب مرض "كوفيد 19" 23 مريضًا، منهم 7 مرضى في العناية المركزة.

وأوضح أن نسبة الوفيات بسبب مرض "كوفيد 19" في السلطنة هي 0.04%.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى أن أعداد الحالات المصابة بكورونا ما زالت في تصاعد مستمر، ولا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وتَوَقّع أن تصل السلطنة إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بين 23 إلى 30 من أبريل الجاري.

وتابع أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفير لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن.

وكشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 حالة جديدة تعافت من كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 176، فيما سجلت البلاد 4 وفيات بالفيروس.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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وزير الصحة العماني: لدينا 1019 إصابة بكورونا وسنصل للذروة بهذا الموعد
سبق

أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 1019 حالة.

وأضاف "السعيدي" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، أن من بين المصابين بالفيروس 384 عمانيًّا و635 من غير العمانيين؛ مضيفًا أن عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات السلطنة بسبب مرض "كوفيد 19" 23 مريضًا، منهم 7 مرضى في العناية المركزة.

وأوضح أن نسبة الوفيات بسبب مرض "كوفيد 19" في السلطنة هي 0.04%.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى أن أعداد الحالات المصابة بكورونا ما زالت في تصاعد مستمر، ولا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وتَوَقّع أن تصل السلطنة إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بين 23 إلى 30 من أبريل الجاري.

وتابع أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفير لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن.

وكشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 حالة جديدة تعافت من كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 176، فيما سجلت البلاد 4 وفيات بالفيروس.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:40 PM

وزير الصحة العماني: لدينا 1019 إصابة بكورونا وسنصل للذروة بهذا الموعد

"السعيدي": الإصابات في تصاعد مستمر.. ولا بد من الاستمرار في الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، أن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 1019 حالة.

وأضاف "السعيدي" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، أن من بين المصابين بالفيروس 384 عمانيًّا و635 من غير العمانيين؛ مضيفًا أن عدد المرضى الذين يعالجون في مستشفيات السلطنة بسبب مرض "كوفيد 19" 23 مريضًا، منهم 7 مرضى في العناية المركزة.

وأوضح أن نسبة الوفيات بسبب مرض "كوفيد 19" في السلطنة هي 0.04%.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى أن أعداد الحالات المصابة بكورونا ما زالت في تصاعد مستمر، ولا بد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وتَوَقّع أن تصل السلطنة إلى ذروة تفشي فيروس كورونا بين 23 إلى 30 من أبريل الجاري.

وتابع أنه حسب المعطيات الحالية لا توجد توقعات بتوفير لقاح للفيروس قبل ٩ أشهر من الآن.

وكشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-١٩"؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1019 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 45 حالة جديدة تعافت من كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 176، فيما سجلت البلاد 4 وفيات بالفيروس.

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