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البحرين: تسجيل 468 إصابة بكورونا وتعافي 378 حالة

وزارة الصحة: العدد الإجمالي للحالات المتعافية 11487

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 468 حالة قائمة جديدة؛ منها 273 حالة لعمالة وافدة، و176 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و19 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 378 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11487.

وأضافت أن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 72 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وأعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.

وقالت "الصحة": إن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

ووفق ما نقلته "الوطن" البحرينية: قالت الصحة إن الفحوصات بلغ عددها 7776 في يوم 10 يونيو 2020.

وبيّنت الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، بلغ 113 حالة؛ منها 14 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5134 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5148 حالة قائمة.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين: تسجيل 468 إصابة بكورونا وتعافي 378 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 468 حالة قائمة جديدة؛ منها 273 حالة لعمالة وافدة، و176 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و19 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 378 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11487.

وأضافت أن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 72 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وأعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.

وقالت "الصحة": إن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

ووفق ما نقلته "الوطن" البحرينية: قالت الصحة إن الفحوصات بلغ عددها 7776 في يوم 10 يونيو 2020.

وبيّنت الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، بلغ 113 حالة؛ منها 14 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5134 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5148 حالة قائمة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:53 AM

البحرين: تسجيل 468 إصابة بكورونا وتعافي 378 حالة

وزارة الصحة: العدد الإجمالي للحالات المتعافية 11487

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل 468 حالة قائمة جديدة؛ منها 273 حالة لعمالة وافدة، و176 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و19 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 378 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11487.

وأضافت أن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 72 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وأعربت الصحة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.

وقالت "الصحة": إن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قِبَل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.

ووفق ما نقلته "الوطن" البحرينية: قالت الصحة إن الفحوصات بلغ عددها 7776 في يوم 10 يونيو 2020.

وبيّنت الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، بلغ 113 حالة؛ منها 14 حالة تحت العناية؛ في حين أن 5134 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5148 حالة قائمة.

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