بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج "زود" الادخاري

بحوافز تصل إلى 20 ٪ على المبالغ المدخرة شهريًّا

كشف حسين سرور، رئيس قسم الادخار في بنك التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، خلال اللقاء التعريفي أن البنك أطلق برنامج "زود" الادخاري للمتقدمين للمنتجات الاجتماعية، ويعطي حوافز مقدارها ٢٠ ٪ على المبالغ المدخرة شهريًّا.

جاء ذلك خلال إقامة فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة اللقاء التعريفي بمنتجات وخدمات بنك التنمية الاجتماعية. وابتدأ اللقاء بالتعريف بالمنتجات الاجتماعية التي يقدمها البنك، وهي قرض "الزواج والأسرة والترميم وأهل" التي يبلغ الحد الأعلى للتمويل فيها ٦٠ ألف ريال، ويشترط فيها أن لا يزيد الدخل الشهري على ١٠ آلاف ريال.

كما أطلق البنك مؤخرًا منتج كنف الاجتماعي الخاص بالمطلقات والأرامل، الذي يبلغ سقف التمويل فيه ٣٠ ألف ريال بدون شرط الإعالة.

كما تم التعريف بمسارات تمويل المشاريع التي يدعمها البنك حاليًا، وهي مسار المشاريع الناشئة التي يبلغ سقف التمويل فيها ٣٠٠ ألف ريال، ومسار التميز الذي يبدأ فيه التمويل من ٣٠٠ ألف ريال، ويصل إلى ٤ ملايين ريال، ومسار الخريجين الذي يمول البنك فيه الخريج بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال كحد أقصى، ومسار الأجرة الخاصة الذي يتيح للمواطن تملك سيارته الخاصة والعمل عليها في أحد تطبيقات التوصيل مثل (أوبر – كريم).

وقال بسام فيزو، من قسم الائتمان وتقييم المشاريع بفرع المدينة المنورة: "إن البنك أطلق مسارين جديدين لتمويل المشاريع، هما مسار الامتياز التجاري (الفرانشايز)، ومسار التقنيات الناشئة التي يبلغ الحد الأعلى للتمويل فيها ٤ ملايين ريال؛ لينضما إلى المسارات الواعدة التي يتبناها البنك حاليًا".

وحضر هذا اللقاء جمع من موظفي وموظفات فروع الوزارة بالمدينة المنورة. وفي نهاية اللقاء شكر المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة القائمين على المحاضرة التعريفية بمنتجات وخدمات بنك التنمية الاجتماعية، التي ستكون انطلاقة بجميع محافظات المنطقة، وسيتم جدولتها، والتعريف بها من قِبل موظفي بنك التنمية الذين يقدمون جهودًا يُشكرون عليها.