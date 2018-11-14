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إزالة تعديات مقامة بقمم ومطلات سياحية  بـ "شفا الطائف"

آليات "الأمانة" هدمت الإحداثات على مساحة 4800 م2

دهمت "بلدية الشفا الفرعية" التابعة لأمانة الطائف جُملة من الإحداثات المخالفة على المواقع السياحية، وعملت الآليات على إزالة تعديات فوق القمم الجبلية، وفي مواقع طبيعية، ومطلات مختلفة في مركز الشفا السياحي.

واستعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء استغلها محدثون بهدف الاستيلاء عليها على طريق "الشفا - الطائف"، حيث أقام المعتدون بيوت شعر، وغرفاً من الزنك، وأسواراً من البلوك ووضعوا إشغالات للأراضي وغرفاً سكنية وأسيجة وبراميل وخياماً، وبلغت المساحة المُستعادة 4800 متر مربع.

وذكرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن أعمال التعدّي ينفذها أصحابها في غير أوقات الدوام الرسمي، دون وجود أيّ رخص نظامية أو أوراق ملكية للأراضي.

وأكدت أن آليات الأمانة نفّذت أعمال الإزالة والهدم بعد التأكّد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين، مشددةً على اتخاذ الاجراءات النظامية كافة للحد من انتشار التعديات بالمناطق السياحية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية بشكل خاص والأراضي الحكومية البيضاء عموماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة تعديات مقامة بقمم ومطلات سياحية  بـ "شفا الطائف"
سبق

دهمت "بلدية الشفا الفرعية" التابعة لأمانة الطائف جُملة من الإحداثات المخالفة على المواقع السياحية، وعملت الآليات على إزالة تعديات فوق القمم الجبلية، وفي مواقع طبيعية، ومطلات مختلفة في مركز الشفا السياحي.

واستعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء استغلها محدثون بهدف الاستيلاء عليها على طريق "الشفا - الطائف"، حيث أقام المعتدون بيوت شعر، وغرفاً من الزنك، وأسواراً من البلوك ووضعوا إشغالات للأراضي وغرفاً سكنية وأسيجة وبراميل وخياماً، وبلغت المساحة المُستعادة 4800 متر مربع.

وذكرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن أعمال التعدّي ينفذها أصحابها في غير أوقات الدوام الرسمي، دون وجود أيّ رخص نظامية أو أوراق ملكية للأراضي.

وأكدت أن آليات الأمانة نفّذت أعمال الإزالة والهدم بعد التأكّد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين، مشددةً على اتخاذ الاجراءات النظامية كافة للحد من انتشار التعديات بالمناطق السياحية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية بشكل خاص والأراضي الحكومية البيضاء عموماً.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:27 PM

إزالة تعديات مقامة بقمم ومطلات سياحية  بـ "شفا الطائف"

آليات "الأمانة" هدمت الإحداثات على مساحة 4800 م2

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فهد العتيبي - الطائف
6
3,332

دهمت "بلدية الشفا الفرعية" التابعة لأمانة الطائف جُملة من الإحداثات المخالفة على المواقع السياحية، وعملت الآليات على إزالة تعديات فوق القمم الجبلية، وفي مواقع طبيعية، ومطلات مختلفة في مركز الشفا السياحي.

واستعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء استغلها محدثون بهدف الاستيلاء عليها على طريق "الشفا - الطائف"، حيث أقام المعتدون بيوت شعر، وغرفاً من الزنك، وأسواراً من البلوك ووضعوا إشغالات للأراضي وغرفاً سكنية وأسيجة وبراميل وخياماً، وبلغت المساحة المُستعادة 4800 متر مربع.

وذكرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن أعمال التعدّي ينفذها أصحابها في غير أوقات الدوام الرسمي، دون وجود أيّ رخص نظامية أو أوراق ملكية للأراضي.

وأكدت أن آليات الأمانة نفّذت أعمال الإزالة والهدم بعد التأكّد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين، مشددةً على اتخاذ الاجراءات النظامية كافة للحد من انتشار التعديات بالمناطق السياحية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية بشكل خاص والأراضي الحكومية البيضاء عموماً.

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