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لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489

استقرّ عدد الوفيات عند 32 حالة

سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489
سبق

سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:53 PM

لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489

استقرّ عدد الوفيات عند 32 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات.

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