أقعده شلل رباعي بعد حادث وفشلت "الرئة" .. ذوو "آل راكة" يناشدون علاجه

تضرر معه الحبل الشوكي وحدث تسرب كبير والحاجة ملحة إلى مستشفى مختص

ناشَدَت أسرة المريض صالح بن غريب اليامي "آل راكة"؛ وزارة الصحة، والمسؤولين، بتحويل ابنهم إلى المستشفى التخصصي بالرياض أو مدينة الملك فهد الطبية، لعلاج حالتهم المصابة.







وقال لـ "سبق"، شقيقه عوض: "وقع حادث مروري لصالح قبل نحو ٥ شهور، وأُدخل على أثرها مستشفى الشميسي، وأُجريت له عملية في الفقرات، ونتج عنها تضرر كبير في الحبل الشوكي مما أدى إلى شلل رباعي".







وبيّن: "تضرّرت الرئة وتم إجراء عمليتين وفشلتا، مما أدى الى تسرب في الرئة بنسبة كبيرة، وبحاجة إلى تدخل جراحي لتوقيف التسريب"، -تحتفظ "سبق" بالتقارير الطبية للحالة-.







وطالب ذوو المريض الجهات المعنية والمسؤولين، بالموافقة على نقل ابنهم المصاب بشلل رباعي إلى مدينة الملك فهد الطبية أو "التخصصي" بالرياض، ويمكن التواصل مع الحالة عبر (0550057700).