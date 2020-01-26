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صرف أكثر من 28 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان نجران

لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية.. وإيصال المرافق العامة إليها

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه نحو 28 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان نجران، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

الأراضي البيضاء وزارة الإسكان إسكان نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف أكثر من 28 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان نجران
سبق

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه نحو 28 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان نجران، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:34 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:59 PM

صرف أكثر من 28 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لتطوير مشروع إسكان نجران

لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية.. وإيصال المرافق العامة إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرفه نحو 28 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان نجران، مبيناً أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن هناك خطة متكاملة لصرف الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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