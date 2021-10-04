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"تعليم الرياض" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم

يهدف إلى إبراز دورهم أثناء جائحة كورونا وتعزيز مكانتهم بين الطلاب

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الثلاثاء، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض".

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التعليم مهنة سامية والمعلم هو أحد ركائزه الأساسية والمهمة والمؤثرة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير والمؤثر الذي قام به المعلمون والمعلمات في ظل جائحة كورونا، وما شهده المجتمع التعليمي من قصص إبداعية كان أبطالها معلمين ومعلمات أبدعوا وتفانوا وأخلصوا في سبيل نهضة الوطن بالعلم والتعليم.

وأوضح "الوهيبي" أن الاحتفاء بيوم المعلم هذا العام سيكون لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

وبيّن "الوهيبي" أنه سيتم تخصيص جزء من الحصة الأولى من يوم الثلاثاء لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم وتنفيذ إدارة الإعلام والاتصال حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية المختلفة لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور ومكانة المعلم وتوقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتقديم خدمات مميزة للمعلمين، وفق الأنظمة والتعليمات كما سيتم توجيه القيادات التعليمية والمشرفين بزيارة المدارس والمشاركة في الفعاليات والبرامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم
سبق

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الثلاثاء، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض".

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التعليم مهنة سامية والمعلم هو أحد ركائزه الأساسية والمهمة والمؤثرة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير والمؤثر الذي قام به المعلمون والمعلمات في ظل جائحة كورونا، وما شهده المجتمع التعليمي من قصص إبداعية كان أبطالها معلمين ومعلمات أبدعوا وتفانوا وأخلصوا في سبيل نهضة الوطن بالعلم والتعليم.

وأوضح "الوهيبي" أن الاحتفاء بيوم المعلم هذا العام سيكون لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

وبيّن "الوهيبي" أنه سيتم تخصيص جزء من الحصة الأولى من يوم الثلاثاء لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم وتنفيذ إدارة الإعلام والاتصال حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية المختلفة لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور ومكانة المعلم وتوقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتقديم خدمات مميزة للمعلمين، وفق الأنظمة والتعليمات كما سيتم توجيه القيادات التعليمية والمشرفين بزيارة المدارس والمشاركة في الفعاليات والبرامج.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
05:43 PM

"تعليم الرياض" تحتفي غداً باليوم العالمي للمعلم

يهدف إلى إبراز دورهم أثناء جائحة كورونا وتعزيز مكانتهم بين الطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الثلاثاء، باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض".

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التعليم مهنة سامية والمعلم هو أحد ركائزه الأساسية والمهمة والمؤثرة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير والمؤثر الذي قام به المعلمون والمعلمات في ظل جائحة كورونا، وما شهده المجتمع التعليمي من قصص إبداعية كان أبطالها معلمين ومعلمات أبدعوا وتفانوا وأخلصوا في سبيل نهضة الوطن بالعلم والتعليم.

وأوضح "الوهيبي" أن الاحتفاء بيوم المعلم هذا العام سيكون لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز دور المعلمين في العملية التعليمية أثناء جائحة كورونا، وتعزيز دور المعلم ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

وبيّن "الوهيبي" أنه سيتم تخصيص جزء من الحصة الأولى من يوم الثلاثاء لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم وتنفيذ إدارة الإعلام والاتصال حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية المختلفة لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور ومكانة المعلم وتوقيع شراكات مع مؤسسات المجتمع المختلفة لتقديم خدمات مميزة للمعلمين، وفق الأنظمة والتعليمات كما سيتم توجيه القيادات التعليمية والمشرفين بزيارة المدارس والمشاركة في الفعاليات والبرامج.

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