"المالكي" وكيلًا للدراسات العليا بتربية "سعود"
أصدر رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور "بدران بن عبدالرحمن العُمَر" قرارًا بتعيين الدكتور "نبيل بن شرف المالكي" وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية.
وعبّر "المالكي" عن شكره وتقديره وتثمينه لثقة رئيس الجامعة، كما قدّم شكره لعميد كلية التربية، داعيًا الله العون والتوفيق والسداد.
"المالكي" وكيلًا للدراسات العليا بتربية "سعود"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-08
أصدر رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور "بدران بن عبدالرحمن العُمَر" قرارًا بتعيين الدكتور "نبيل بن شرف المالكي" وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية.
وعبّر "المالكي" عن شكره وتقديره وتثمينه لثقة رئيس الجامعة، كما قدّم شكره لعميد كلية التربية، داعيًا الله العون والتوفيق والسداد.
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
08:13 PM
"المالكي" وكيلًا للدراسات العليا بتربية "سعود"
أصدر رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور "بدران بن عبدالرحمن العُمَر" قرارًا بتعيين الدكتور "نبيل بن شرف المالكي" وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية.
وعبّر "المالكي" عن شكره وتقديره وتثمينه لثقة رئيس الجامعة، كما قدّم شكره لعميد كلية التربية، داعيًا الله العون والتوفيق والسداد.