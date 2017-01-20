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إطلاق المرحلة الأولى من المبيعات اليوم.. تعرَّف على أسعار تذاكر كأس العالم 2022

سيبلغ سعر المقعد المميز للنهائي 1598 دولارًا.. وخصومات خاصة للقطريين

يمكن للجماهير الرياضية البدء في التقدُّم لشراء تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسيبلغ سعر المقعد الرئيس (المميز) للنهائي 1598 دولارًا أمريكيًّا، ما يعادل "5850" ريالاً قطريًّا.

فيما حُدِّد سعر المقعد في مباريات دور المجموعات بـ250 ريالاً للزوار الدوليين، بينما سيحصل المواطنون القطريون على خصومات خاصة، ويمكنهم دفع أقل من 40 ريالاً.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم قد أطلقت ظُهر اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات البطولة.

وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من الصيف بسبب تحسُّن الأجواء في منطقة الخليج خلال نهاية العام. وسيكون هذا أول حدث رياضي ضخم مفتوح أمام الجماهير عالميًّا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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إطلاق المرحلة الأولى من المبيعات اليوم.. تعرَّف على أسعار تذاكر كأس العالم 2022
سبق

يمكن للجماهير الرياضية البدء في التقدُّم لشراء تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسيبلغ سعر المقعد الرئيس (المميز) للنهائي 1598 دولارًا أمريكيًّا، ما يعادل "5850" ريالاً قطريًّا.

فيما حُدِّد سعر المقعد في مباريات دور المجموعات بـ250 ريالاً للزوار الدوليين، بينما سيحصل المواطنون القطريون على خصومات خاصة، ويمكنهم دفع أقل من 40 ريالاً.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم قد أطلقت ظُهر اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات البطولة.

وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من الصيف بسبب تحسُّن الأجواء في منطقة الخليج خلال نهاية العام. وسيكون هذا أول حدث رياضي ضخم مفتوح أمام الجماهير عالميًّا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:52 PM

إطلاق المرحلة الأولى من المبيعات اليوم.. تعرَّف على أسعار تذاكر كأس العالم 2022

سيبلغ سعر المقعد المميز للنهائي 1598 دولارًا.. وخصومات خاصة للقطريين

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خالد علي - الرياض
9
7,370

يمكن للجماهير الرياضية البدء في التقدُّم لشراء تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسيبلغ سعر المقعد الرئيس (المميز) للنهائي 1598 دولارًا أمريكيًّا، ما يعادل "5850" ريالاً قطريًّا.

فيما حُدِّد سعر المقعد في مباريات دور المجموعات بـ250 ريالاً للزوار الدوليين، بينما سيحصل المواطنون القطريون على خصومات خاصة، ويمكنهم دفع أقل من 40 ريالاً.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم قد أطلقت ظُهر اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات البطولة.

وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من الصيف بسبب تحسُّن الأجواء في منطقة الخليج خلال نهاية العام. وسيكون هذا أول حدث رياضي ضخم مفتوح أمام الجماهير عالميًّا منذ بداية جائحة كوفيد-19.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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