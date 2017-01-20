إطلاق المرحلة الأولى من المبيعات اليوم.. تعرَّف على أسعار تذاكر كأس العالم 2022

سيبلغ سعر المقعد المميز للنهائي 1598 دولارًا.. وخصومات خاصة للقطريين

يمكن للجماهير الرياضية البدء في التقدُّم لشراء تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. وسيبلغ سعر المقعد الرئيس (المميز) للنهائي 1598 دولارًا أمريكيًّا، ما يعادل "5850" ريالاً قطريًّا.

فيما حُدِّد سعر المقعد في مباريات دور المجموعات بـ250 ريالاً للزوار الدوليين، بينما سيحصل المواطنون القطريون على خصومات خاصة، ويمكنهم دفع أقل من 40 ريالاً.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم قد أطلقت ظُهر اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات البطولة.

وستنطلق بطولة كأس العالم 2022 في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من الصيف بسبب تحسُّن الأجواء في منطقة الخليج خلال نهاية العام. وسيكون هذا أول حدث رياضي ضخم مفتوح أمام الجماهير عالميًّا منذ بداية جائحة كوفيد-19.