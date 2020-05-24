بـ 8942 حالة.. الرياض تتصدر في عدد "متعافيي كورونا"

تليها مكة بـ 8300 ثم جدة بـ 6739 وبعدها المدينة بـ 6495

سجلت الرياض 716 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، من أصل 2284 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم.

ولاتزال الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من كورونا، بعدد إجمالي بلغ 8942 حالة، تليها مكة المكرمة التي سجلت اليوم 259 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8300 حالة.

وشهدت جدة، التي تحتل المرتبة الثالثة؛ اليوم، 189 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6739، وسجلت المدينة المنورة 278 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6495 حالة .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة في المملكة.