أظهر مقطع فيديو متدول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الرئيس البولندي أنجي دودا، إلى مولدوفا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال هذه الدولة، الذي سيتم الاحتفال به غدًا. وظهر في الفيديو، الرئيسة المولدافية، وهي تشير لنظيرها البولندي إلى الجانب الذي يجب أن يقف عليه على السجادة الحمراء ويتابع السير متوجهًا إلى مكان الاجتماع معها.

رئيسة مولدوفا تدل نظيرها البولندي على السجادة الحمراء التي سيسير عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-26 أظهر مقطع فيديو متدول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الرئيس البولندي أنجي دودا، إلى مولدوفا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال هذه الدولة، الذي سيتم الاحتفال به غدًا.

وظهر في الفيديو، الرئيسة المولدافية، وهي تشير لنظيرها البولندي إلى الجانب الذي يجب أن يقف عليه على السجادة الحمراء ويتابع السير متوجهًا إلى مكان الاجتماع معها. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 04:46 PM

رئيسة مولدوفا تدل نظيرها البولندي على السجادة الحمراء التي سيسير عليها





A A A





1 مشاركة

أظهر مقطع فيديو متدول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الرئيس البولندي أنجي دودا، إلى مولدوفا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاستقلال هذه الدولة، الذي سيتم الاحتفال به غدًا.

وظهر في الفيديو، الرئيسة المولدافية، وهي تشير لنظيرها البولندي إلى الجانب الذي يجب أن يقف عليه على السجادة الحمراء ويتابع السير متوجهًا إلى مكان الاجتماع معها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا