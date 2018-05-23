"الجربا": على الإعلاميين ورجال الأعمال الوقوف صفًا واحدًا ضد أعداء الوطن وقيادته

تسلّم الرئاسة الفخرية لملتقى "صحافيو الوطن" لمساهمته بالملتقيات الإعلامية بالمملكة

استقبل الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا، الإعلاميين من أعضاء ملتقى "صحافيو الوطن"، في منزله بمدينة الرياض تلبية لدعوته لمأدبة السحور التي أعدها لأعضاء الملتقى.

وتفصيلاً، رحب "الجربا" في بداية اللقاء بالحضور مبديًا سعادته بحضورهم في منزله وتلبيتهم لدعوته، وقال: إننا في المملكة العربية السعودية ننعم - بفضل الله - بقيادة رشيدة حرصت كل الحرص على رفاهية المواطن وتلبية احتياجاته وبذلت كل ما بوسعها لتحقيق العيش الكريم والأمن والأمان لكل أبناء هذا الوطن.

وأضاف: أن الإعلام يقوم بدور كبير للدفاع عن الوطن وما يحاك له من الأعداء والمتربصين من تشويه وحملات مغرضة القصد منها النيل من بلد الحرمين الشريفين وقيادته.

وأشار إلى الدور الكبير والجوهري للإعلام في عصرنا الحالي وخلال هذه الفترة الحرجة وما تمر به المملكة والمنطقة الإقليمية من أحداث مع مواكبته للتطور الهائل الذي تشهده كل وسائل الإعلام بكل مساراته.

وتابع: يجب علينا جميعًا كإعلاميين ورجال أعمال أن نقف صفًا واحدًا ضد الأعداء مع حكومتنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية.

بعد ذلك، قدم رئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد العجل الرئاسة الفخرية للملتقى للشيخ الجربا لمساهمته الفاعلة في دعم الملتقى والملتقيات الإعلامية الوطنية الأخرى التي تُقام في سائر أرجاء الوطن.

وحضر الأمسية ومأدبة السحور عددٌ من الإعلاميين من منسوبي الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية بالمملكة العربية السعودية.