النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء

مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثير كورونا على العالم

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي، وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا غراسا ماشيل، في جلسة بعنوان "كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري"؛ أدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة إلا أنه تسبّب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

وقالت غراسا: "في العقود الأخيرة واجهت البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد-19، عمّقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح، بينما هناك عالم يعاني خطر الفيروس، مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح؛ كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صُناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصُنع مستقبل مشرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء
سبق

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي، وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا غراسا ماشيل، في جلسة بعنوان "كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري"؛ أدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة إلا أنه تسبّب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

وقالت غراسا: "في العقود الأخيرة واجهت البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد-19، عمّقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح، بينما هناك عالم يعاني خطر الفيروس، مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح؛ كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صُناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصُنع مستقبل مشرق.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:29 AM

في جلسة أدارتها "ريم بنت بندر".. "ماشيل": على صُناع القرار الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء

مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثير كورونا على العالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,489

تناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي، وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا غراسا ماشيل، في جلسة بعنوان "كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري"؛ أدارت الجلسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة إلا أنه تسبّب في رفع نسبة البطالة وحرمان كثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، الملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.

وقالت غراسا: "في العقود الأخيرة واجهت البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد معرفةٍ بسرعة غير مسبوقة وهذا لم يكن بلا مقابل"، مبينة أن جائحة كوفيد-19، عمّقت الاختلاف بين البشر في عالمين: عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح، بينما هناك عالم يعاني خطر الفيروس، مشيرةً إلى أن 4% فقط من سكان إفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدةً أهمية العدالة في توزيع اللقاح؛ كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صُناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصُنع مستقبل مشرق.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة