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بجولات متابعة.. أمانة الطائف تباشر إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل"

كإجراء احترازي مؤقت للوقاية من فيروس كورونا

تباشر أمانة محافظة الطائف إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل" للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الفرق التابعة للأمانة اليوم بجولات لمتابعة عملية الإغلاق المؤقت لتلك المقاهي، وأنذرت أصحابها في حال تجاوزهم للأنظمة بإعادة فتحها سيتم فرض عقوبات عليهم.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت كافة الأمانات والبلديات لديها ولأسباب وقائية، بإيقاف تقديم "الشيشة والمعسل" في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بجولات متابعة.. أمانة الطائف تباشر إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل"
سبق

تباشر أمانة محافظة الطائف إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل" للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الفرق التابعة للأمانة اليوم بجولات لمتابعة عملية الإغلاق المؤقت لتلك المقاهي، وأنذرت أصحابها في حال تجاوزهم للأنظمة بإعادة فتحها سيتم فرض عقوبات عليهم.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت كافة الأمانات والبلديات لديها ولأسباب وقائية، بإيقاف تقديم "الشيشة والمعسل" في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:22 PM

بجولات متابعة.. أمانة الطائف تباشر إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل"

كإجراء احترازي مؤقت للوقاية من فيروس كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,262

تباشر أمانة محافظة الطائف إغلاق مقاهي "الشيشة والمعسل" للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الفرق التابعة للأمانة اليوم بجولات لمتابعة عملية الإغلاق المؤقت لتلك المقاهي، وأنذرت أصحابها في حال تجاوزهم للأنظمة بإعادة فتحها سيتم فرض عقوبات عليهم.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت كافة الأمانات والبلديات لديها ولأسباب وقائية، بإيقاف تقديم "الشيشة والمعسل" في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

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