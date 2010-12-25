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تونس تعلق جميع الرحلات الجوية بين المطارات التونسية والدنمارك

سجلت 1752 إصابة جديدة بكورونا و 49 حالة وفاة

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك، ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية اليوم، بأنه تقرر في السياق ذاته عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأضافت أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم، وحرصًا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19.

فيما سجلت تونس 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و49 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 126752 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4324 حالةً.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تعلق جميع الرحلات الجوية بين المطارات التونسية والدنمارك
سبق

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك، ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية اليوم، بأنه تقرر في السياق ذاته عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأضافت أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم، وحرصًا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19.

فيما سجلت تونس 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و49 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 126752 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4324 حالةً.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
12:55 AM

تونس تعلق جميع الرحلات الجوية بين المطارات التونسية والدنمارك

سجلت 1752 إصابة جديدة بكورونا و 49 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك، ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية اليوم، بأنه تقرر في السياق ذاته عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأضافت أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم، وحرصًا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19.

فيما سجلت تونس 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و49 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 126752 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4324 حالةً.

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